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أخبار العالم

اردوغان يتحدى ترامب مجددا ويعرض تركيا للعقوبات بسبب إيران

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:41 ص
اردوغان
اردوغان
حسام رضوان
في مخاطرة تركية أخرى تزيد من توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعدة لتعزيز علاقاتها مع إيران على جميع المتسويات.

وبحسب قناة "برس تي في" الإيرانية، جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني، يوم الاحد.

وفي المقابل، أكد روحاني استعداد إيران لتنمية العلاقات مع تركيا، باعتبارها دولة شقيقة وصديقة، مطالبا بالتعجيل في تنفيذ الاتفاقات السابقة بين البلدين.

وأشارت القناة إلى أن البلدين تخططان إلى زيادة التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار، في تحد للعقوبات الأمريكية على طهران، والتي تهدف إلى عزلها اقتصاديا.

وأوضحت أنه خلال فترة الـ3 أشهر الأخيرة ابتداء من أواخر مارس الماضي، استوردت تركيا ما قيمته 2.2 مليار دولار من السلع والخدمات من إيران، وهي قفزة بواقع 5 أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن غرفة تجارة طهران.


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