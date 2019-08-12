بيرين سات تتخلى عن جزء من أجرها في الهدية



يشار الى ان بيرين سات شاركت في بطولة عدد من المسلسلات الناجحة منها العشق الممنوع وفاطمة والسلطانة قُسُم.



وتعد بيرين سات من النجمات الأعلى أجرًا في تركيا حيث تحقق أعمالها الفنية نسب مشاهدة عالية بالكثير من الدول العربية والأوروبية.



كشف موقع gecce التركي عن تنازل النجمة بيرين سات عن جزء كبيرة من أجرها بمسلسل الهدية والذي تعود من خلاله إلى الدراما التركية .وأكد التقرير التركي أن إعجاب بيرين سات الشديد بالسيناريو دفعها لإتخاذ هذا القرار حيث لم تتردد في تلبية طلب جهة الإنتاج بالتنازل عن جزء من أجرها .العمل تدور احداثه في إطار كوميدي وتراجيدي.