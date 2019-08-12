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بسبب إيران.. متحدث رئيس الوزراء البريطاني يلتقي بولتون

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:34 م
المتحدث باسم رئيس
المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني يلتقي بولتون
دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة سكاي نيوز، في نبأ عاجل لها، بأن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يبحث، اليوم الاثنين، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، مجموعة من القضايا الأمنية من بينها إيران.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إنه من الضروري أن توقف إيران أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأكد المتحدث البريطاني أن موقف لندن تجاه إيران والاتفاق النووي لم يتغير.

وفي وقت سابق، أكد قائد البحرية الإيرانية، علي رضا تنغسيري، أن قواته قادرة على احتجاز أي سفينة في أي وقت حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية.

وقال تنغسيري إن الولايات المتحدة وبريطانيا يخططون لتواجد إسرائيل في المياه الخليجية، وهو الأمر الذي ترفضه إيران رفضا قاطعا لأن ذلك التواجد لتل أبيب غير مشروع.

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