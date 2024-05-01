عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

7 نجوم.. رئيس "الجلالة الأهلية": مستشفى الجامعة يضم 600 سرير|فيديو

الدكتور محمد الشناوى
الدكتور محمد الشناوى

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن مستشفى الجلالة تم إنشاؤه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن المستشفى مصنف 7 نجوم، ويضم 600 سرير، وفي صدد التجهيز له بعد إتمام عمليات الإنشاء.

txt

مركز تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة الأهلية

txt

مستشفيات جامعة الزقازيق تستقبل 9 طلاب مصابين في حادث جامعة الجلالة


وأضاف الدكتور محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة الأهلية، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أن الجامعة بها 50 عيادة طب أسنان تعالج المواطنين بالمجان، معقبا: "في ناس بتجيلي من القاهرة بسبب السمعة التي اكتسبناها".

وأشار إلى أن الجامعة تقدم تسهيلات للطلاب وهيئة التدريس في تنقلاتهم، موضحا أنه تم التعاقد مع شركات كبرى لنقل الطلاب وهيئة التدريس والمرضى إلى الجامعة.

وأوضح أن جامعة الجلالة تربط التخصصات العملية بسوق العمل، موضحا أن الجامعة توفر ما يقارب من 5000 سرير في غرف فخمة للطلاب فضلا عن أن هناك طلاب يعملون داخل الجامعة ويحصلون على رواتب.
 

جامعة الجلالة الإعلامية عزة مصطفى الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الدكتور محمد الشناوي الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من «الغرف التجارية»| زيادة أسعار 6 منتجات بدءاً من اليوم.. تعرف عليها

تشريح جثــة أم فهد.. حكاية البلوجر العراقية بعد تسريب صورها عار.ية من المشرحة| تفاصيل

مفتاح استراتيجيتها الجديدة بالشرق الأوسط.. كيف تنظر أمريكا لحقول الغاز المصرية؟

تنكيس الأعلام .. قرار عاجل من رئيس الإمارات في وفاة عمه

علاقة محرمة مع عجوز القاهرة الجديدة.. اعترافات مثيرة لمنة الله بالتجمع

لاعب طائرة الزمالك يعلن فسخ تعاقده مع النادي

ضربة قاسية جديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن

نتيجة تقيلة | توقع مثير من خالد الغندور لـ مباراة الأهلي والإسماعيلي

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ بداية الحرب.. إسرائيل تفتح معبر إيريز لدخول المساعدات لغزة

بمهارة رائعة| إمام عاشور يتقدم لـ الأهلي بهدف ثانٍ في مرمى الإسماعيلي

تنكيس الأعلام .. قرار عاجل من رئيس الإمارات في وفاة عمه

محمد الليثي: كولر يقرر تجميد أفشة بسبب اتهامه بُمجاملة إمام عاشور

رفيق زايد.. قيادات الإمارات تنعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

خطـ.ف وهتـ.ك عرض وقتـ.ل.. الاتهامات الموجهة لقاتـ.ل طفـ.لة مدينة نصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر سيارة غاز موفرة في الوقود.. بالأسعار والمواصفات

طريقة تحضير بخاخ إكليل الجبل والقرنفل للشعر

لقاء الخميسي تثير الجدل بفستانها في أحدث ظهور

"من غيرك ولاحاجة".. هاجر الشرنوبي تحيي ذكرى ميلاد والدها الراحل بكلمات مؤثرة

فيديو

مات أمام الجميع.. كبير الأطباء الشرعيين يفجر مفاجأة حول وفاة محمد مرسي

ادعت أنها مريم العذراء وأنها تلقت تكليفا إلهيا.. مضيفة تونسية تتخلص من صغيرتها

جدول تصوير مكثف لمحمد لطفي في "عصابة المكس".. فيديو

أبطاله سوسن بدر وحسين فهمي.. رانيا يوسف تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل حمام العريس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ