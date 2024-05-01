7 نجوم.. رئيس "الجلالة الأهلية": مستشفى الجامعة يضم 600 سرير|فيديو

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن مستشفى الجلالة تم إنشاؤه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن المستشفى مصنف 7 نجوم، ويضم 600 سرير، وفي صدد التجهيز له بعد إتمام عمليات الإنشاء.



وأضاف الدكتور محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة الأهلية، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أن الجامعة بها 50 عيادة طب أسنان تعالج المواطنين بالمجان، معقبا: "في ناس بتجيلي من القاهرة بسبب السمعة التي اكتسبناها".

وأشار إلى أن الجامعة تقدم تسهيلات للطلاب وهيئة التدريس في تنقلاتهم، موضحا أنه تم التعاقد مع شركات كبرى لنقل الطلاب وهيئة التدريس والمرضى إلى الجامعة.

وأوضح أن جامعة الجلالة تربط التخصصات العملية بسوق العمل، موضحا أن الجامعة توفر ما يقارب من 5000 سرير في غرف فخمة للطلاب فضلا عن أن هناك طلاب يعملون داخل الجامعة ويحصلون على رواتب.

