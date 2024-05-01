رئيس الجلالة الأهلية: الجامعة ستكون الأولى في تطبيق تخصص لغة الإشارة.. فيديو

تحدث الدكتور محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة الأهلية، عن خريطة الدراسة بكليات الجامعة.

وقال الشناوى، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن جامعة الجلالة بدأت الدراسة في برامجها بـ 1000 طالب والآن بها 8650 طالبا.

وأكد أن هدف الجامعة تأهيل الطلاب لسوق العمل ببرامج دراسية قادرة على خدمة سوق العمل، موضحا أن الجامعة تعمل بقوة على ربط الطالب بسوق العمل وملاحقة تطوراته المتسارعة.

وأشار رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إلى أن الجامعة تسعى لتوفير برامج أكاديمية وتدريبية ذات جودة حديثة ومتطورة، فضلا عن التحديث المستمر للبرامج وتنمية مهارات الطلاب.

وأوضح أن جامعة الجلالة ستكون أول جامعة تطبق تخصص لغة الإشارة، لافتا إلى أن مصر بها 7 ملايين مواطن بحاجة إلى كيفية التعامل معهم وهذا فكر جامعة الجلالة الأهلية.