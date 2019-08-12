أوقاف المنيا: مليون و800 ألف جنيه قيمة صكوك الأضاحي

حققت مديرية أوقاف المنيا المستهدف من مشروع صكوك الأضاحى لأول مره فى تاريخها، حيث تم تحقيق 1000 صك بما يُعادل مليونا و800 ألف جنيه



وقال فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة أوقاف المنيا،إن شعب المنيا أثبت أنه على قدر المسئولية وأثبت أن قيادات الدعوة بالمديرية ذو أثرٍ بقوافلهم الدعوية التى كانوا ولا يزالون يجوبون بها قرى ونجوع مدن محافظة المنيا.



كما توجه وكيل الوزارة بالشكر لمديرى الإدارات والمفتشين والأئمة والدعاة والإداريين والمؤذنين ومقيمى الشعائر والعمال الذين أثبتوا أنهم كانوا ولا يزالون على قدر المسئولية مما ساهم فى إنجاز وتحقيق المستهدف فى مشروع صكوك الأضاحى بما يعود بالنفع المجتمعى على أبناء محافظة المنيا جميعهم بالنفع العام .



وأكد أن مديرية الأوقاف تسعى جاهدة الى المزيد من الانجازات فى سبيل تحقيق الهدف المجتمعى لوزارة الأوقاف بجانب هدفها الدعوي سائلين الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على شعبنا ومصر الغالية الحبيبة قيادة وشعبًا بمزيد من الأمن والأمان .



