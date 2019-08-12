ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف المنيا: مليون و800 ألف جنيه قيمة صكوك الأضاحي

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:04 م
صدى البلد
ايمن رياض
حققت مديرية أوقاف المنيا المستهدف من مشروع صكوك الأضاحى لأول مره فى تاريخها، حيث تم تحقيق 1000 صك بما يُعادل مليونا و800 ألف جنيه

وقال فضيلة الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة أوقاف المنيا،إن شعب المنيا أثبت أنه على قدر المسئولية وأثبت أن قيادات الدعوة بالمديرية ذو أثرٍ بقوافلهم الدعوية التى كانوا ولا يزالون يجوبون بها قرى ونجوع مدن محافظة المنيا.

كما توجه وكيل الوزارة بالشكر لمديرى الإدارات والمفتشين والأئمة والدعاة والإداريين والمؤذنين ومقيمى الشعائر والعمال الذين أثبتوا أنهم كانوا ولا يزالون على قدر المسئولية مما ساهم فى إنجاز وتحقيق المستهدف فى مشروع صكوك الأضاحى بما يعود بالنفع المجتمعى على أبناء محافظة المنيا جميعهم بالنفع العام .

وأكد أن مديرية الأوقاف تسعى جاهدة الى المزيد من الانجازات فى سبيل تحقيق الهدف المجتمعى لوزارة الأوقاف بجانب هدفها الدعوي سائلين الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على شعبنا ومصر الغالية الحبيبة قيادة وشعبًا بمزيد من الأمن والأمان .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأوقاف: 18 مليون جنيه حصيلة مبيعات صكوك الأضاحي حتى الآن

الأوقاف: مديرية البحيرة حققت 2 مليون في صكوك الأضاحي

الأوقاف: 30 مليونا و547 ألف جنيه حصيلة مبيعات صكوك الأضاحي

الأوقاف: مبيعات صكوك الأضاحي تتجاوز 44 مليون جنيه

الأوقاف: صكوك الأضاحي بلغت 76 مليون جنيه

ترشيحاتنا

مواطنون يعذبون بقرة بطريقة عنيفة قبل ذبحها.. شاهد ماذا حدث؟

ضبط الدوكش.. أحد أباطرة الإجرام فى تجارة المخدرات بالغربية

موسكو تتكتم والسكان يهرعون من «شبح تشرنوبل».. القصة الكاملة للإنفجار النووي في روسيا

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

السيسى: عازمون على الاستمرار في دعم شباب مصر لتحقيق مستقبل أفضل لبلدنا

الفلاحين تكشف حقيقة وجود أزمة نقص بـ الاسمدة في الأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عزومات وولائم على لحوم الأضاحي.. عادات متوارثة بين أهالي الوادي..صور

حدائق أسيوط تستقبل المواطنين ورحلات نيلية وعروض فنية في ثاني أيام عيد الاضحى..صور

إقبال كثيف على حديقة الفسطاط فى ثانى أيام عيد الاضحى .. صور