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فن

فيلم The Scary Stories to Tell in the Dark يتصدر شباك التذاكر العالمي

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:17 ص
The Scary Stories
The Scary Stories to Tell in the Dark
محمد نبيـل
يواصل فيلم الرعب The Scary Stories to Tell in the Dark، منفاسته على تصدر شباك تذاكر السينمات عالميًا، بعد تحقيقه ما يقارب الـ 20 مليون دولار محليًا فى أول أيام عرضه.

تدور أحداث فيلم The Scary Stories to Tell in the Dark حول مجموعة من المراهقين الذين يتعرضون لأحداث مخفية متعاقبة ويحاولون أن ينقذوا حياتهم بطرق عدة.

الفيلم من بطولة زوي مارجريت كوليتي وميشال جارزا و جابريال راش وأوستين زاجور واوستن ابرامز و غيرهم.

وفى المركز الثانى بعد فيلم Hobbs & show، الذى تصدر الشباك بتحقيق 28 مليون دولار محليًا خلال ليلة واحدة.

الفيلم الجديد Hobbs & Shaw لأول مرة الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية.

يشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا، بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، والعمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.

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