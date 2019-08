فيلم The Scary Stories to Tell in the Dark يتصدر شباك التذاكر العالمي

يواصل فيلم الرعب The Scary Stories to Tell in the Dark، منفاسته على تصدر شباك تذاكر السينمات عالميًا، بعد تحقيقه ما يقارب الـ 20 مليون دولار محليًا فى أول أيام عرضه.





تدور أحداث فيلم The Scary Stories to Tell in the Dark حول مجموعة من المراهقين الذين يتعرضون لأحداث مخفية متعاقبة ويحاولون أن ينقذوا حياتهم بطرق عدة.





الفيلم من بطولة زوي مارجريت كوليتي وميشال جارزا و جابريال راش وأوستين زاجور واوستن ابرامز و غيرهم.





وفى المركز الثانى بعد فيلم Hobbs & show، الذى تصدر الشباك بتحقيق 28 مليون دولار محليًا خلال ليلة واحدة.





الفيلم الجديد Hobbs & Shaw لأول مرة الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية.