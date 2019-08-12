بولتون: أمريكا تدعم بريطانيا من أجل بريكسيت

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون الذي يزور لندن حاليا، إنه أبلغ البريطانيين اهتمام الولايات المتحدة بإجراء محادثات بشأن إيران والصين وهواوي.



وقالت بولتون: أبلغت المسؤولين البريطانيين أنه من الأفضل تأجيل محادثات حول قضايا مثل إيران والصين وهواوي".



وأضاف: أبلغت المسؤولين البريطانيين أيضا أننا نتطلع لإجراء لمحادثات موسعة حول إيران لكن الأولوية الآن لبريكست".



ولفت بولتون إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد خروجًا بريطانيا ناجحًا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن واشنطن ستساند الخروج باتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.



وأعرب بولتون عن اعتقاده أنه سيكون هناك دعم من الحزبين بشكل جماعي في الكونجرس الأمريكي من أجل صفقة تجارية مع بريطانيا