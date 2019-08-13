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بين الناس

فوضى التكاتك تؤرق سكان الحي السادس بمدينة بدر

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:54 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا محمود إسماعيل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من فوضى التوك توك فى الحي السادس بمدينة بدر.

وقال محمود إسماعيل فى شكواه: "التكاتك احتلت الشوارع بالمدينة، وبيمشوا عكسي، أطفال أقل من 10 سنين بيسوقوا فى الاتجاه العكسى".

وطالب المسئولين ببحث المشكلة التى تزعج أهالى المنطقة بالكامل.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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