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ولا يهمك.. ريهام سعيد توجه رسالة لـ احمد عز

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:12 م
ريهام سعيد وأحمد
ريهام سعيد وأحمد عز
أمل مجدى
وجهت ريهام سعيد، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور انستجرام، رسالة للفنان أحمد عز.

ونشرت ريهام سعيد، صورة لخبر تحقيق فيلم أولاد رزق 2 أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما 8 ملايين و 401 ألف".

وعلقت ريهام سعيد على الخبر قائلة: "ولا يهمك يا عز".

وجاء ذلك لأن الفنان أحمد عز تعرض للاعتداء من شقيقة الفنانة زينة فى إحدى كافيهات الساحل الشمالى بسبب الخلافات حول طفليهما.
ولا يهمك.. ريهام سعيد توجه رسالة لـ احمد عز

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