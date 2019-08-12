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رياضة

مانجالا ينضم إلى فالنسيا من جديد .. رسميا

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 10:45 م
إلياكيم مانجالا
إلياكيم مانجالا
محمد رشاد
أعلن فالنسيا الأسباني توصله لاتفاق مع إلياكيم مانجالا ينتقل بمقتضاه إلى صفوف الفريق قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لعامين.

وسبق لـ"مانجالا"، أن انضم إلى صفوف فالنسيا على سبيل الإعارة لموسم 2017-2018 ، صاحب الـ28 عاما شارك مع فالنسيا في 33 مباراة سجل خلالهم هدفين ولم يصنع.

وكان مانجالا انضم إلى مانشستر سيتي قادما من بورتو في عام 2014 وتمت إعارته مرتين الأولى إلى فالنسيا والثانية إلى إيفرتون في الموسم الماضي.

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