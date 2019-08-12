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البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوم ووفدا من الكنيسة القبطية الكاثوليكية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 11:23 م
صدى البلد
كتب - سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة القبطية الأرثوذكسيّة، الأنبا باخوم المنتخب نائبا لشؤون الايبارشية البطريركية ووفدًا من الكنيسة القبطية الكاثوليكيّة.

حضر اللقاء الأب يوسف أسعد والأب كيرلس نظيم والأب برنابا فانوس والإكليريكيّ ميشيل ألفي، وذلك لدعوة قداسته للمشاركة في مراسم الرسامة الأسقفية.

وبدأ الحديث بين قداسة البابا تواضروس والأنبا باخوم بأن المحبة هي التي دائما تحركنا تجاه بعضنا بعضا، وأن هذا هو هدف السيد المسيح أن نكون واحدًا في المحبة التي أرادها الله منذ البدء.

كما تضمن اللقاء حوار حول كيفية اختيار الكنيسة القبطية الكاثوليكية لأسقف أو ومطران.

وقدّم الأنبا باخوم تذكارًا يحتوي على شعار أسقفيته، مع الدعوة الشخصية لقداسة البابا لحضور الرسامة ودعوات أخرى للأساقفة والآباء الكهنة.

وانتهى اللقاء بكلمة تشجيع وتهنئة من قداسة البابا تواضروس لنيافة الأنبا باخوم، وتقديم سلسلة كتب مدارس الأحد وتاريخها كهدية تذكارية له وللوفد الحاضر.
البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوم ووفدا من الكنيسة القبطية الكاثوليكية
البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوم ووفدا من الكنيسة القبطية الكاثوليكية
البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوم ووفدا من الكنيسة القبطية الكاثوليكية
البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوم ووفدا من الكنيسة القبطية الكاثوليكية
البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوم ووفدا من الكنيسة القبطية الكاثوليكية
البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوم ووفدا من الكنيسة القبطية الكاثوليكية

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