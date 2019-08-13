ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استبدال نصف مفصل لـ حاج مصري تعرض لحادث

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:32 ص
الحاج حافظ محمد شلبي
الحاج حافظ محمد شلبي
أحمد قاسم
حققت وزارة الصحة السعودية أمنية حاج مصري تعرض لحادث خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، في أثناء تأديته مناسك الحج بمدينة مكة المكرمة.

الحاج حافظ محمد شلبي البالغ من العمر ٧٧ عامًا، نقل إلى مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، بعد إصابته بكسر في عنق عظمة الفخذ، حيث تم استقبال الحالة، وتقديم الرعاية اللازمة لها، وإجراء عملية استبدال نصف مفصل ناجحة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، فقد تحسنت حالة الحاج، الذي عبّر عن سعادته بمناسبة نجاح العملية، وتمكنه من أداء الحج، مقدمًا شكره لوزارة الصحة السعودية على خدماتها الكبيرة لضيوف الرحمن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزارة الصحة السعودية تؤكد جاهزيتها لتوفير أفضل سبل الرعاية الطبية للحجاج

الإحصاء السعودية تنشر بيانات الحج للعام الحالي بالتفصيل

مليونا حاج صعدوا عرفات اليوم.. والرجال يتفوقون على النساء.. وأكثر من 32 الف سيارة للنقل الداخلي

الصحة السعودية: إجراء أكثر من 1900 عملية غسيل كلوي و685 قسطرة قلبية لضيوف الرحمن

رغم توقف قلبه.. ألماني يصر على إكمال مناسك الحج.. صور

الصحة السعودية تجري عملية قلب مفتوح ناجحة لـ حاج صومالي

ترشيحاتنا

استبدال نصف مفصل لـ حاج مصري تعرض لحادث

خلافات جديدة بين الطرفين.. الزمالك يكشف مصير المفاوضات مع رامون دياز

ارتفاع أعداد مصابي حادثة "الخلع" بالمنوفية إلى 17

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 خلال توجههم لـ حضور حفل زفاف في بني سويف

على موتوسيكل ريس.. نيرمين ماهر تبهر متابعيها بـ إطلالة مثيرة للجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة

بإطلالات كاجول..  شاهد | حلا شيحة تنشر صورا مع أطفالها