استبدال نصف مفصل لـ حاج مصري تعرض لحادث

حققت وزارة الصحة السعودية أمنية حاج مصري تعرض لحادث خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، في أثناء تأديته مناسك الحج بمدينة مكة المكرمة.



الحاج حافظ محمد شلبي البالغ من العمر ٧٧ عامًا، نقل إلى مستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، بعد إصابته بكسر في عنق عظمة الفخذ، حيث تم استقبال الحالة، وتقديم الرعاية اللازمة لها، وإجراء عملية استبدال نصف مفصل ناجحة.



ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، فقد تحسنت حالة الحاج، الذي عبّر عن سعادته بمناسبة نجاح العملية، وتمكنه من أداء الحج، مقدمًا شكره لوزارة الصحة السعودية على خدماتها الكبيرة لضيوف الرحمن.

