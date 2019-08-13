مواعيد مباريات اليوم 13 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء، الموافق 13 -8- 2019، إقامة عدد من المواجهات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:



السد القطري X الدحيل القطري - 6:15 مساءً - beIN SPORTS HD 1 - الكأس 3 HD



الهلال السعودي X الأهلي السعودي 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2 - الكأس 6 HD

