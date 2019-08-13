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رياضة

مواعيد مباريات اليوم 13 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:53 ص
جوميز لاعب الهلال
جوميز لاعب الهلال
إسراء أشرف
يشهد اليوم الثلاثاء، الموافق 13 -8- 2019، إقامة عدد من المواجهات في بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد المباريات على النحو التالي:

السد القطري X الدحيل القطري - 6:15 مساءً - beIN SPORTS HD 1 - الكأس 3 HD

الهلال السعودي X الأهلي السعودي 7:30 مساءً - beIN SPORTS HD 2 - الكأس 6 HD

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