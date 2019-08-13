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حوادث

القبض على 3عناصر إجرامية بحوزتهم سيارة مُبلغ بسرقتها

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:27 ص
صدى البلد
محمد صبرى
القى رجال الأمن بالقاهرة القبض على ٣ عناصر إجرامية وبحوزتهم سيارة مُبلغ بسرقتها.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط ( 3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) حال إستقلال اثنين منهم سيارة ملاكى، وقيام الثالث بسحبها بإستخدام سيارة ميكروباص ملكه.

بالكشف الفنى على السيارة الملاكى تبين أنها مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة السيارة الملاكى من منطقة العجوزة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وقيامهم بسحب السيارة عقب تعطلها بإستخدام السيارة الثانية ، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهم بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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