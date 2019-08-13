ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة: أدوية علاج التهاب فيروس ج قد تقلل من وفيات سرطان الكبد

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 12:05 م
سرطان الكبد
سرطان الكبد
أ ش أ
توصلت دراسة جديدة إلى أن الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة لعلاج التهاب الكبد الوبائي (ج) مفيدة في الحد من الوفيات المرتبطة بالكبد بنسبة تقارب 50 % في المرضى الذين لديهم تاريخ من سرطان الكبد.

واعتقد العديد من الأطباء - في السابق - أن التهاب الكبد الوبائي (ج)، على الرغم من كل ضرره ينشط الجهاز المناعى عند إصابته للكبد.

لكن يبدو أن هذه الفكرة خاطئة، ففي الدراسة الحديثة التي أجريت في جامعة (واشنطن)، عكف الباحثون على دراسة ما يقرب من 800 مريض في نحو 31 مركزا طبيا بجميع أنحاء الولايات المتحدة، ووجدوا أن الأدوية المعالجة للفيروس ليست آمنة فحسب بل إنها خفضت أيضا معدل الوفيات الناجمة عن تلف الكبد وسرطان الكبد بنسبة بلغت 46 %.

وقال الدكتور أميت سينجال، أستاذ الطب الباطني ورئيس برنامج الأورام التابع لجامعة (واشنطن) "هذه الأدوية ليست آمنة فقط في هذه الفئة من المرضى، لكننا أثبتنا الآن أنها مفيدة".

وأوضح الدكتور كيتلين ميرفى، الأستاذ المشارك في الدراسة - التي نشرت فى عدد أغسطس من مجلة (الجهاز الهضمى) الطبية - "أن الدراسات السابقة ضاعفت من سوء الفهم للعلاج المضاد للفيروسات المباشرة، لأنهم، من بين أمور أخرى، فشلوا في تحديد توقيت العلاج بالنسبة لتشخيص سرطان الكبد، ولم يشملوا مجموعة مقارنة، ولم يفكروا بشكل سريري في الاختلافات بين المرضى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة هيفاء وهبي.. تأثير الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي على الجسم.. ولهذه الأسباب النساء أكثر عرضة من الرجال.. صفار العين أحد أبرز الأعراض.. وهذه العلاجات المتاحة

ترشيحاتنا

فخر العرب .. رسالة من شريهان لـ محمد صلاح

6 معلومات عن المشروع القومي للدراجات المقرر تطبيقه في الجامعات المصرية

بـ فستان قصير وكتفين مكشوفتين.. أحدث ظهور لـ ايمان العاصى ..شاهد

بعد صراع مع المرض.. وفاة نجم منتخب الأرجنتين السابق تاتا

على رأسهم محمد صلاح.. كلوب يحشد أسلحة ليفربول لموقعة تشيلسي بالسوبر الأوروبي

الإفتاء توضح حكم تلطيخ الجدران بدم الأضحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس النوم وشعر منكوش.. هيدى كرم تثير الجدل فى غرفة نومها

طريقة عمل الرقاق .. 5 وصفات بمذاق متميز منها الطري والناشف

بفستان تايجر طويل وشعر مضفر.. جويل مردينيان تبهر متابعيها باطلالة جذابة