فى ثالث ايام العيد.. إقبال كبير على منتجع الغلابة فى القليوبية.. حدائق القناطر تستقبل المئات من الزائرين بأسعار رمزية وتنظيم 450 رحلة نيلية.. ومحافظ القليوبية يتابع غرفة العمليات.. صور

إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحى على حدائق القناطر الخيرية

غرفة العمليات: لا شكاوى تعكر صفو الاحتفال بعيد الأضحى

حديقة عفلة المطورة احتلت المركز الأول في إقبال الزوار

من جانبه، قال مختار شداد، نائب رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، إن غرفة العمليات المشكلة لمتابعة احتفالات المواطنين بالعيد المتوافدين على المدينة لم تستقبل أي شكاوى تعكر صفو الاحتفال بعيد الأضحى.





شهدت مدينة القناطر الخيرية منتجع الغلابة بالقليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك للاستمتاع والاحتفال بالعيد وسط الحدائق والمتنزهات والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها القناطر الخيرية.وحرص الشباب والعائلات على تنظيم الرحلات النيلية القادمة من مراسي القاهرة والجيزة، حيث حضر الشباب على شكل مجموعات في رحلات جماعية وطافوا الشوارع وسط الحدائق واستمتعوا بركوب الخيل والدراجات البخارية داخل المدينة.وأضاف مختار شداد أن أعداد الزائرين تزايدت بشكل كبير خلال اليوم الثانى والثالث من الاحتفالات، مشيرا إلى أن حديقة عفلة كان لها النصيب الأكبر من الزوار لتميزها بكل عناصر الترفيه التي يحتاج إليها المحتفلون، كعربات متنقلة للمأكولات الخفيفة والشلالات وتمركز الإسعاف والوحدة الصحية بها.ولفت نائب رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية إلى أن المدينة شهدت خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد استقبال أكثر من 450 رحلة نيلية للمراكب الكبيرة والصغيرة واللانشات من مراسي القاهرة والجيزة.فيما تابع الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، غرفة العمليات المشكلة بالقناطر عن كثب للاطمئنان على توافر الخدمات للزوار، مشيرا إلى أن حديقة عفلة المطورة احتلت المركز الأول في إقبال الزوار عليها خلال ثاني وثالث أيام العيد نتيجة عملية التطوير الشاملة التي شهدتها لتصبح بانوراما متكاملة مع الكباري الأثرية وممشى أهل مصر وجزيرة الشعير.وقال محافظ القليوبية إنه تم تحويل منطقة عفلة لحديقة عالمية تضم شلالات وممشى ونماذج بيئية وبرجولات خشبية متطورة، وتزويدها بأكشاك لبيع المأكولات والزهور ومصلى للرجال والسيدات.من جانبها، نشرت أجهزة الأمن بالقليوبية عناصرها لتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمحتفلين بالعيد، ومواجهة حالات التحرش وسط الحدائق بناءً على توجيهات اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، واستمرار تواجدها وسط الحدائق بالقناطر لتوفير الأمن، ووضع خطة أمنية ومرورية ورفع حالة الاستنفار الأمني بجميع مدن المحافظة لمواجهة أي أعمال خارجة على القانون.