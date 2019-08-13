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محافظات

ذبح 374 أضحية بمجازر الوادي الجديد خلال أيام عيد الأضحى

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:10 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
قال الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام البيطري بالوادي الجديد، إن المجازر ونقاط الذبيح المنتشرة على مستوى المحافظة استقبلت 374 أضحية للذبح داخلها حتى ظهر ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن المحافظة بها 14 نقطة ذبيح ومجزر.

وأكد مدير عام البيطري بالوادي الجديد فتح المجازر الحكومية مجانًا لذبح الأضاحى طوال أيام التشريق لاستقبال أضاحي المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك في وجود أطباء بيطريين متخصصين، وذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد.

وأوضح الدكتور ناجى محمد عوض أنه تم الانتهاء من تجهيز المجازر الحكومية، وتشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لتلقى جميع شكاوى المواطنين واستفساراتهم الشرعية، وكذلك حول الحالة الصحية للأضاحى.

وناشد مدير عام البيطري بالوادي الجديد   جميع المواطنين ذبح الأضاحى بالمجازر وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى والدماء في الشوارع حفاظا على صحة المواطنين والبيئة.
ذبح 374 أضحية بمجازر الوادي الجديد خلال أيام عيد الأضحى
ذبح 374 أضحية بمجازر الوادي الجديد خلال أيام عيد الأضحى
ذبح 374 أضحية بمجازر الوادي الجديد خلال أيام عيد الأضحى
ذبح 374 أضحية بمجازر الوادي الجديد خلال أيام عيد الأضحى

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