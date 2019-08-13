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منوعات

بعد انتشارها بشكل كبير.. فيسبوك تفاجئ مستخدميها بهذه الميزة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:26 م
فيسبوك
فيسبوك
شيماء عبد المنعم
انتشرت ميزة الوضع الليلى أو الوضع المظلم "dark mode"، بشكل كبير بين معظم تطبيقات الهواتف الذكية الشهيرة في الفترة الماضية، وتشمل قائمة التطبيقات التى تدعم ميزة الوضع الليلى فيسبوك ماسنجر وتويتر، ولكن التطبيق الوحيد الذى لم ينضم إلى تلك القائمة هو تطبيق فيسبوك "Facebook" الرئيسي، الذي بدأ بالفعل اختبار ميزة الوضع الليلى على أندرويد حاليًا.

نشرت الباحثة التكنولوجية جين مانشون وونج "Jane Manchun Wong"، عبر حسابها بموقع تويتر، صورة مأخوذة من التطبيق بالوضع الليلي والتي تظهر استخدام الصفحة الرئيسية لفيسبوك باللون الأسود وتحويل اللون الأزرق في الأيقونات إلى الأسود، وفقا لموقع "the nextweb" التقني.

ولم تذكر وونج طريقة تطبيق ميزة الوضع الليلي، إن كانت سيتم تطبيقها تلقائيًا أو حسب وقت اليوم أو يدويًا مثل ماسنجر أو كليهما معا.

يذكر أن شركة فيسبوك أول من أطلق ميزة الوضع الليلي "dark mode" في أوائل العام الجارى، على تطبيق المراسلة الخاص بها ماسنجر فيسبوك "facebook messenger"، وذلك لتخفيف من حدة إضاءة الهاتف لحماية أعين المستخدم أثناء الدردشة، إضافة إلى تقليل استهلاك بطارية الهاتف الذكي إلى جانب مظهرها الجذاب.

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