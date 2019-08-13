نغم تطرح فيديو كليب أغنية خلاويص.. شاهد

طرحت المطربة الشابة نغم، فيديو كليب أغنية خلاويص من كلمات رامى أمين وألحان أحمد برازيلى وتوزيع زووم.



وكانت نغم طرحت أغنية خلاويص بموقع يوتيوب وأنغامى وحققت نجاحًا كبيرًا، كما طرحت الأغنية عبر محطات الراديو.



جدير بالذكر أن نغم طرحت أكثر من أغنية سنجل من قبل، وكانت آخرهم أغنيه تحيا مصر.



وتستعد نغم لإحياء أكثر من حفل داخل القاهرة وخارجها فى الأيام المقبلة، بعد أن حققت أغنية خلاويص نجاحًا كبيرًا.

