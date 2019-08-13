انا غير.. عمرو دياب يشوق الجمهور لـ أحدث أغانيه

شوق الفنان عمرو دياب جمهوره لأحدث أغانيه "أنا غير" عبر موقع الصور الشهير "انستجرام".



ونشر عمرو دياب صورة له وعلق عليها قائلا: "أغاني الهضبة 'بحبه' من ألبومه القادم قريبًا 'أنا غير' الآن على Spotify، اللينك بالبايو. #صيف_الهضبة".



ولقيت التدوينة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "انت العشق يا هضبة". و"بقية الألبوم يا هضبة".



وتستضيف "الميوزيك أرينا" وهي أكبر ساحة حفلات في الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة المقبل ١٦ أغسطس لأول مرة هذا الصيف أكبر حفل للنجم عمرو دياب.