ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انا غير.. عمرو دياب يشوق الجمهور لـ أحدث أغانيه

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:03 م
عمرو دياب يعلن طرح
عمرو دياب يعلن طرح انا غير
مصطفى كرم
شوق الفنان عمرو دياب جمهوره لأحدث أغانيه "أنا غير" عبر موقع الصور الشهير "انستجرام".

ونشر عمرو دياب صورة له وعلق عليها قائلا: "أغاني الهضبة 'بحبه' من ألبومه القادم قريبًا 'أنا غير' الآن على Spotify، اللينك بالبايو. #صيف_الهضبة".  

ولقيت التدوينة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "انت العشق يا هضبة". و"بقية الألبوم يا هضبة".

وتستضيف "الميوزيك أرينا" وهي أكبر ساحة حفلات في الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة المقبل ١٦ أغسطس لأول مرة هذا الصيف أكبر حفل للنجم عمرو دياب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. الهضبة يحيي حفلا غنائيا في السعودية

نجمة قطبية.. أحدث أغاني الحلوة نسرين طافش

بلوك جديد.. عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا.. والجمهور: أنت مهما كبرت صغير

شاهد واستمع لأغنية عمرو دياب أول يوم فى البعد

صيف غنائي ساخن.. نجوم الطرب يستعدون لطرح ألبوماتهم.. عمرو دياب يشعل السباق بـ أنا غير.. عودة مصطفى قمر وفريق واما من جديد.. ومصطفى حجاج يشوق الجمهور بـ آه يا حنان

لأول مرة.. عمرو دياب في الميوزيك أرينا

ترشيحاتنا

طالب بمنعها من دخول مصر.. برلماني يكشف سبب كره الكويتية صفاء الهاشم لـ المصريين

دراجة لكل مواطن.. تغيير أسلوب النقل يشعل سباق العجلات على الأسفلت.. تفاصيل

فريق أطفال بلا مأوى ينقذ فتاة ويلحقها بدور رعاية بالقاهرة

صدمة للمقبلين على الزواج.. ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. والبرلمان يكشف السبب

والله انتي عسل .. شيرى عادل تبهر متابعيها في أحدث إطلالتها

انتي جامدة.. الجار الخائن خدش حياء شقيقة صديقه فكان جزاؤه القتل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد

في عيد ميلادها.. جلسة تصوير من الخمسينات لـ رانيا منصور

بلبس العيد.. دينا الشربيني في جلسة تصوير جديدة