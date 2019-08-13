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الاتصالات السعودية: 32.5 ألف تيرا بايت حجم استهلاك البيانات في موسم الحج

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:04 م
الحج
الحج
أمل فوزي
قال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس، إن حج هذا العام شهد زيادة عالية في استخدام خدمات الاتصالات وتقنية‎ المعلومات من زوار الحرمين الشريفين.

وأضاف «الرويس» لوكالة «واس»، أنه معدل المشتركين بلغ حوالي 7.4 مليون مشترك يوميًا، وتجاوز حجم المكالمات الصوتية خلال موسم الحج 309 ملايين مكالمة، فيما تجاوز حجم استهلاك البيانات خلال كامل الموسم 32.5 ألف تيرابايت بزيادة قدرها 26% عن الفترة المماثلة في العام الماضي.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن سرعة التنزيل للإنترنت المتنقل في مكة المكرمة بلغت 44.83 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة بلغت 69% مقارنةً بالعام الماضي، فيما وصلت سرعة التنزيل للإنترنت المتنقل في المدينة المنورة 48.14 ميجابت/ثانية بنسبة زيادة 54% مقارنةً بالعام الماضي، وذلك نتيجة لتوفر البنية التحتية المتطورة لشبكات الاتصالات وزيادة سعاته، بالإضافة إلى زيادة في مجموع النطاقات الترددية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات بنسبة 140%.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت العديد من الفرق الميدانية المتخصصة والمزودة بالإمكانات التقنية لتوظيفها في خدمة زوار الحرمين الشريفين من خلال الإشراف والمتابعة لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمنافذ الجوية والبحرية والبرية، والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في أماكن تواجدهم طوال مدة إقامتهم.

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