المسئولية هى الأصعب.. سمير محمود يفجر مفاجأة بعد توليه مسئولية لجنة الحكام

الحكم المصري بخير وانتظرونا بعد عام كامل لتقييم مجهود العام.

أعلن سمير عثمان رئيس لجنة الحكام إنهاء علاقته بالعمل فى التحليل التحكيمي عبر القنوات الفضائية خلال فترة تقلده المنصب.وقال سمير عثمان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.. سنوات طويلة هي الأكثر عددا في حياتي كنت أنتمي لأهم مهنة في عالم كرة القدم وهي " الحكم " بما لها من شرف يصل بك إلى حد " القاضي " الذي يبحث فقط عن العدالة داخل أرض الملعب بين 22 لاعبا.انتهت رحلتي حكما وخرجت منها فخورا بما حققته أضيف إلى الصفحة البيضاء لوالدي رحمه الله " محمود عثمان أستاذي وملهمي في الحياة " واحد من أعظم الحكام في تاريخ الكرة المصرية.اليوم تقلدت المنصب الذي يعد الأكبر وتقلده رموزنا في عالم التحكيم رحم الله من غادر منهم دنيانا وبارك في عمر وحياة من لايزال بيننا يمدنا بالنصيحة ويحرص على دعمنا وينتقد أخطاءنا نقدا بناء يذهب بنا إلى الطريق الصحيح.رئاسة لجنة الحكام ليست وجاهة بل عمل جسيم ، ولا أرى نفسي بعد الاعتزال "منفصلا " عن زملائي الأعزاء " قضاة ملاعبنا " .. وفي هذه المهمة يتوجب كتابة هذه السطور لتكون فاصلة وحاسمة لضربة البداية لي ولزملائي الحكام وتقديم موسم رائع للتحكيم المصري.أولا .. المهمة ليست صعبة ولكن المسئولية هي الأصعب .. وتتطلب تضحيات يجب أن يدفعها من ينتسب لمهنة " قاضى الملاعب " أضف لها ابن وسليل أحد أشهر الأسرة التحكيمية في مصر ولهذا السبب تنتهي علاقتي تماما بالسوشيال ميديا طيلة تحملي مهام المنصب، وكذلك الإعلام الذى كنت أحد العاملين به بوصفي محللا للحكام في قنوات مصرية طيلة العامين الماضيين.ثانيا .. من أين نبدأ ؟ .. لست مع من يقولون إن التحكيم المصري في خطر ، فمن يتواجدون الآن على الساحة زملاء وأشقاء وأبناء يملكون عنصرين من أهم عناصر الحكم المميز وهو نزاهة السمعة واليد والموهبة في اختيار القرار الصحيح ، وعلينا فقط لجنة حكام أن نتفرغ لدعم هذة الموهبة بكل السبل وأولها ما سنبدأ به خلال ساعات من جلسة مع كل الحكام في بلدنا الحبيب نؤكد خلاله عدالة الإختيار في المباريات.ثالثا .. آلية النجاح .. وهي بالنسبة لي " حكما سابقا " فرض سياسة الشراكة في ادارة المنظومة .. وسندعم حكامنا وبجانبنا الأندية نفسها وكل عناصر اللعبة بكل ما أوتينا من قوة وفي نفس الوقت لدينا أليات الحساب داخل الأسرة الواحدة ووفقا لمنظومة الاحتراف والشراكة التي تنتظرها الكرة المصرية بين كل عناصر اللعبة هي السبيل الأول والأخير لتحقيق أحلامنا.وما جرى سرده هي كلمات موجزة جدا يستحق أن يعلم بها المواطن المحب لكرة القدم والنادي الذي يخشى من الحكام واللاعب الذي يبحث عن الفوز وأؤكد لهم جميعا اطمئنوا .