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اقتصاد

الصناعة: توقعات بارتفاع صادراتنا إلى أفريقيا في الفترات المقبلة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:27 ص
صادرات وموانئ
صادرات وموانئ
ولاء عبد الكريم
توقعت وزارة التجارة والصناعة، ارتفاع صادرات مصر إلي البلدان الأفريقية خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوسيع دائرة التعاون مع القارة السمراء ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وقالت الوزارة في تقرير صادر عنها إن حجم الصادرات ارتفعت بمعدل 1.1 مليار دولار بنهاية 2018 والتي وصلت لـ4.7 مليار دولار، موضحة أن الحكومة تقوم حاليا بتوفير الدراسات التسويقية اللازمة بجميع القطاعات وتتيح المعلومات اللازمة للمصدرين حول أهم القطاعات الواعدة بأفريقيا والمنتجات المطلوب تصديرها الى هذه الأسواق.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى بجانب المناقصات التي تطرحها الحكومات الأفريقية وترتبط بمجالات تستطيع مصر المنافسة فيها وتقديم نفسها لدول القارة كشريك تنموي خاصة في إثيوبيا وتنزانيا وجيبوتي وغانا.

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