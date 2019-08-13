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فستان مبهج.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:18 م
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
رشا عوني
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات انستجرام.

وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة أنيقة مميزة حيث خطفت قلوب متابعيها بفستان صيفي مبهج أبيض مشجر بالورود الحمراء.

وتلقت ريا أبي راشد تعليقات محبيها ومتابعيها على أنستجرام، كمان تلقت عدة تعليقات من بعض أصدقائها النجوم من الوسط الفني، منهم التونسية درة.

يذكر ان ريا أبي راشد سافرت إلى دولة الإمارات لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد "Angry Birds 2" في دبي، ثم انتقلت بعدها إلي الكويت لحضور عرضه الأول هناك.
فستان مبهج.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة

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