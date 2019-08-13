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وليد عوض رئيسا لهيئة ميناء دمياط.. وطارق شاهين للإسكندرية

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 10:37 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
احمد أبوشوشة
أصدرت وزارة النقل قرارا بتكليف اللواء بحري وليد عوض للقيام بأعمال رئيس هيئة ميناء دمياط خلفا للربان طارق شاهين الذي تم ندبه للعمل رئيسا لهيئة ميناء الإسكندرية.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلي أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة النقل على ضخ دماء جديدة لقطاع النقل البحري والذي توليه الوزارة اهتماما كبيرا لتعظيم الاستفادة منه في دعم الاقتصاد القومي وفي ظل تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير الموانئ البحرية وفقا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي يتم إعداده حاليا والذي يرتكز على تعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية.

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