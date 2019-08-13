اخبار الحوادث .. تفاصيل ذبح مدير عام لابنته وعشيقها بالبحيرة.. وعاطل يضرب نجل شقيقه حتى الموت بالخصوص

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددا من أخبار الحوادث تناولت العديد من الوقائع منها المأساوية من محاكمات وجرائم قتل، لا سيما قرارات للنيابة وغيرها.
أطلق عليه الكلب.. عاطل يقيد نجل شقيقه بماسورة ويضربه حتى الموت بالخصوص
ومن ضمن اخبار الحوادث.. نجاح الأجهزة الأمنية فى ضبط شخص تسبب فى وفاة نجل شقيقه عقب تقيده في ماسورة غاز إطلاق كلبه الخاص عليه.
تبلغ لقسم شرطة الخصوص من أحد المستشفيات بالمرج بوصول أحد الأشخاص، 17 سنة مقيم بمنطقة عزبة النخل بدائرة القسم مصاب بـ (كدمات متفرقة بالجسم ووجود آثار تقييد بمعصم اليدين وآثار عقر كلب)، ووفاته عقب وصوله للمستشفى.. للمزيد اضغط هنا
انتي جامدة.. الجار الخائن خدش حياء شقيقة صديقه فكان جزاؤه القتل
وفي اخبار الحوادث.. «مفيش صاحب بيتصاحب» هكذا جاءت كلمات إحدى الأغاني الشعبية، لتصبح حقيقة علي أرض الواقع، لتعبر عن ندالة صديق بعدما حاول معاكسة شقيقة صديقه.. قصة بطلاها صديقان جمعتهما نفس المنطقة وفرقت بينها الخيانة.. للمزيد اضغط هنا
النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة شاب لقي مصرعه بسبب لدغة ثعبان بالسنطة
كما جاء بـ اخبار الحوادث.. أن رئيس نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، قرر اليوم، تشريح وإنهاء تصريح دفن جثة شاب خلال عمله بالأراضي الزراعية، بسبب لدغة ثعبان وتسليمها إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة بقرية البندرة دائرة المركز.. للمزيد اضغط هنا
ماس كهربائي وراء الحريق .. 15 سيارة مطافئ تخمد نيران مصنع العطور بالغربية
ومن ضمن اخبار الحوادث ايضا أن مصادر بمديرية أمن الغربية أفادت بأن ما يقرب من 15 سيارة مطافئ نجحت فى إخماد نيران مصنع العطور والتي اشتعلت بسبب ماس كهربائي مفاجئ في تنك غاز الإيثيلين، حيث تمت السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر فى الأرواح.. للمزيد اضغط هنا
مدير أمن سوهاج يتابع الحالة الأمنية بمستشفى الجامعة والمنطقة المحيطة
تفقد اليوم اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء مصطفى عبد الفتاح حكمدار المديرية، ومساعدي مدير للأمن، مستشفى سوهاج الجامعى، والمنطقة المحيطة، بهدف الوقوف على الحالة الأمنية بالحرم المجاور للمستشفى، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وذلك فى اخبار الحوادث اليوم.. للمزيد اضغط هنا
مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منيا القمح
وجاء فى اخبار الحوادث أن شخص لقى مصرعه على يد سائق توك توك وشقيقه بسبب مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بمدينة منيا القمح، وتم إحالة المتهمين إلى نيابة منيا القمح، وتحرير المحضر اللازم.. للمزيد اضغط هنا
ضبطها في أحضان شاب على السرير.. ننشر تفاصيل ذبح مدير عام لابنته وعشيقها بالبحيرة
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات ونجلاه أقدموا على ذبح ابنته وسائق توك توك بقرية زاوية غزال بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد ضبطهما في وضع مخل للآداب داخل غرفة نوم ابنته ظنا أن في ذلك حفاظًا على شرف العائلة.. للمزيد اضغط هنا
أطلق عليه الكلب.. عاطل يقيد نجل شقيقه بماسورة ويضربه حتى الموت بالخصوص
ومن ضمن اخبار الحوادث.. نجاح الأجهزة الأمنية فى ضبط شخص تسبب فى وفاة نجل شقيقه عقب تقيده في ماسورة غاز إطلاق كلبه الخاص عليه.
تبلغ لقسم شرطة الخصوص من أحد المستشفيات بالمرج بوصول أحد الأشخاص، 17 سنة مقيم بمنطقة عزبة النخل بدائرة القسم مصاب بـ (كدمات متفرقة بالجسم ووجود آثار تقييد بمعصم اليدين وآثار عقر كلب)، ووفاته عقب وصوله للمستشفى.. للمزيد اضغط هنا
انتي جامدة.. الجار الخائن خدش حياء شقيقة صديقه فكان جزاؤه القتل
وفي اخبار الحوادث.. «مفيش صاحب بيتصاحب» هكذا جاءت كلمات إحدى الأغاني الشعبية، لتصبح حقيقة علي أرض الواقع، لتعبر عن ندالة صديق بعدما حاول معاكسة شقيقة صديقه.. قصة بطلاها صديقان جمعتهما نفس المنطقة وفرقت بينها الخيانة.. للمزيد اضغط هنا
النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة شاب لقي مصرعه بسبب لدغة ثعبان بالسنطة
كما جاء بـ اخبار الحوادث.. أن رئيس نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، قرر اليوم، تشريح وإنهاء تصريح دفن جثة شاب خلال عمله بالأراضي الزراعية، بسبب لدغة ثعبان وتسليمها إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة بقرية البندرة دائرة المركز.. للمزيد اضغط هنا
ماس كهربائي وراء الحريق .. 15 سيارة مطافئ تخمد نيران مصنع العطور بالغربية
ومن ضمن اخبار الحوادث ايضا أن مصادر بمديرية أمن الغربية أفادت بأن ما يقرب من 15 سيارة مطافئ نجحت فى إخماد نيران مصنع العطور والتي اشتعلت بسبب ماس كهربائي مفاجئ في تنك غاز الإيثيلين، حيث تمت السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر فى الأرواح.. للمزيد اضغط هنا
مدير أمن سوهاج يتابع الحالة الأمنية بمستشفى الجامعة والمنطقة المحيطة
تفقد اليوم اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء مصطفى عبد الفتاح حكمدار المديرية، ومساعدي مدير للأمن، مستشفى سوهاج الجامعى، والمنطقة المحيطة، بهدف الوقوف على الحالة الأمنية بالحرم المجاور للمستشفى، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وذلك فى اخبار الحوادث اليوم.. للمزيد اضغط هنا
مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منيا القمح
وجاء فى اخبار الحوادث أن شخص لقى مصرعه على يد سائق توك توك وشقيقه بسبب مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بمدينة منيا القمح، وتم إحالة المتهمين إلى نيابة منيا القمح، وتحرير المحضر اللازم.. للمزيد اضغط هنا
ضبطها في أحضان شاب على السرير.. ننشر تفاصيل ذبح مدير عام لابنته وعشيقها بالبحيرة
كما جاء بـ اخبار الحوادث أن موظف بدرجة مدير عام بإحدى الشركات ونجلاه أقدموا على ذبح ابنته وسائق توك توك بقرية زاوية غزال بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد ضبطهما في وضع مخل للآداب داخل غرفة نوم ابنته ظنا أن في ذلك حفاظًا على شرف العائلة.. للمزيد اضغط هنا