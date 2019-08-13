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حوادث

مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منيا القمح

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 05:10 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
لقى شخص مصرعه على يد سائق توك توك وشقيقه بسبب مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بمدينة منيا القمح، وتم إحالة المتهمين إلى نيابة منيا القمح، وتحرير المحضر اللازم.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد بوصول "عبادة ج ف" 16 سنة لحام مقيم بندر منيا القمح، الي المستشفى العام جثة هامدة، إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالبطن.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، وتبين قيام كلا من "عبد الرحمن ح " 21 سنة سائق توك توك، وشقيقه "كمال" سائق توك توك بالتعدى على المجنى عليه على خلفية مشاجرة بينه وبين "عبد الرحمن" بدأت بمزاح بينهما ثم تطورت إلى مشادة ومشاجرة.

وتم ضبط المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

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