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حوادث

مدير أمن سوهاج يتابع الحالة الأمنية بمستشفى الجامعة والمنطقة المحيطة

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 09:33 م
مدير أمن سوهاج يتابع
مدير أمن سوهاج يتابع الحالة الأمنية
خالد رياض
تفقد اليوم اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء مصطفى عبد الفتاح حكمدار المديرية، ومساعدي مدير للأمن، مستشفى سوهاج الجامعى، والمنطقة المحيطة، بهدف الوقوف على الحالة الأمنية بالحرم المجاور للمستشفى، حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة .

وقد استهدفت الحملة إشغالات طريق، والباعة الجائلين ، والمخالفات المرورية ومركبات "التوك توك"، وعدد من القضايا التموينية بسبب عدم حمل شهادات صحية، وإدارة المحلات التجارية بالمنطقة بدون تراخيص .

كما تم التوجه بازالة كافة الإشغالات المتعدية على سور الجامعة، و تعيين خدمات مرورية ثابتة بشارع المستشفى لمتابعة الحالة المرورية، لمنع وقوف السيارات بالمخالفة، وذلك للحد من التكدس الناتج عن زيارات أهالى المرضي، وللحد من الإحتكاك بين العاملين بالمستشفى والمواطنين الراغبين في الدخول .

كما اتخذ مدير الأمن قرارا بانشاء نقطة فرز بالاستقبال الرئيسي للمستشفى ليتم التعامل المباشر مع المشكلات، للحد منها ومنع تفاقمها.

تواجد في الجولة التفقدية الدكتور حسان النعماني عميد كليه الطب والدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي وكذلك مسؤولي شركة الأمن المتعاقد معها.

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