النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة شاب لقي مصرعه بسبب لدغة ثعبان بالسنطة

قرر رئيس نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم تشريح وإنهاء تصريح دفن جثة شاب خلال عمله بالأراضي الزراعية، بسبب لدغة ثعبان وتسليمها إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة بقرية البندرة دائرة المركز.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب يدعى "محمد.ع " مقيم بقرية البندرة دائرة مركز السنطه نتيجة إصابته بلدغة ثعبان أثناء حصاد محصول العنب كما تم نقل إلى مشرحة مستشفى السنطة المركزي.



وأفاد شهود عيان أنه سقط وسط الأرض الزراعية بسبب لدغة ثعبان مفاجئة مما تسبب فى وفاته بالحال.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وباشرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بتشريح ودفن الجثة.

