الكرة صديقته.. ميسي النيجيري يتألق ويتمنى تحقيق حلمه

يحلم إيش تشينونسو، الفتى النيجيري الذي لم يتعدى عمره الـ 11 عاماً، بالسير على خطى أشهر نجوم كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي.





وأوضح التقرير الذي أذاعته فضائية "الغد الاخبارية" أن الطفل النيجيري من مدينة واري، وأصبح نجمًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من صغر سنه.





وأشار التقرير إلى أن تشينونسو ظهر في العديد من الفيديوهات يلعب بمهارة بكرتين في وقت واحد، وتألق في أحد الفيديوهات وهو يوازن الكرة على رأسه والكرة الأخرى بين قدميه، وأظهر براعته الفردية في استخدام اللعب بالكرة.



