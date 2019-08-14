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الكرة صديقته.. ميسي النيجيري يتألق ويتمنى تحقيق حلمه

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:30 ص
اللاعب إيش تشينونسو
اللاعب إيش تشينونسو
عمرو ممدوح
يحلم إيش تشينونسو، الفتى النيجيري الذي لم يتعدى عمره الـ 11 عاماً، بالسير على خطى أشهر نجوم كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي.

وأوضح التقرير الذي أذاعته فضائية "الغد الاخبارية" أن الطفل النيجيري من مدينة واري، وأصبح نجمًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من صغر سنه.

وأشار التقرير إلى أن تشينونسو ظهر في العديد من الفيديوهات يلعب بمهارة بكرتين في وقت واحد، وتألق في أحد الفيديوهات وهو يوازن الكرة على رأسه والكرة الأخرى بين قدميه، وأظهر براعته الفردية في استخدام اللعب بالكرة.

وتضمّن التقرير أن الطفل النيجيري بدأ بممارسة كرة القدم عندما كان في سن الـ 8 من عمره، وسرعان ما ظهر تميزه وجذب انتباه مدربه، واتخذ تشينونسو من شهرته في هذه السن المبكرة، دافعًا ليظل طموحه في أن يصبح مثل ميسي يومًا ما.

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