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رئيس مجلس الأمة الكويتي: السعودية عمود استقرار المنطقة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 01:42 ص
رئيس مجلس الأمة الكويتي
رئيس مجلس الأمة الكويتي
أحمد سيف الدين
تحدّث رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، عن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وبلاده، مشيرا إلى أن الشقيقتين تحظيان بعلاقة تاريخية على المستويات كافة سواء شعبية أو حكومية.

وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في تصريحات نشرها موقع قناة "الإخبارية" السعودية، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، يحظيان بعلاقة أخوية وطيدة.

وأشار رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في معرض حديثه إلى التنسيق بين البلدين بشأن الرؤي البرلمانية، إلى أنه عندما يزور المملكة لا يشعر إلا أنه في بيته.

وأوضح رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أن السعودية عمود استقرار المنطقة، مشددا على أن من يريد بها شرا، يريد بالمنطقة بأكملها، وما يمس المملكة يمس الكويت بشكل مباشر.

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