محمد أنور يحتفل بعيد زواجه الثاني

نشر الفنان محمد أنور، نجم فريق مسرح مصر، صورة له عبر إنستجرام، ظهر فيها خلال حفل زفافه على زوجته نوران تركي، الذي أقيم قبل عامين.





واحتفل محمد أنور بعيد زواجه الثاني على نوران تركي، وعلق قائلًا: "زي النهاردة من سنتين"، لتنهال عليها التهاني من جمهوره ومتابعيه على انستجرام.





وكان محمد أنور قد احتفل بزفافه على نوران تركي قبل عامين، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني، ورزق من زوجته بمولودةٍ بعد عام من زواجهما.





يُذكر أن آخر أعمال محمد أنور الفنية، هو مسلسل "طلقة حظ" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وقام ببطولته مصطفى خاطر، وهو من تأليف: إيهاب بليبل، وإخراج: أحمد خالد أمين.