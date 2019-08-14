أصالة تتألق في حفل لندن وتطرب الجمهور بـ المواويل.. فيديو

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، حفل غنائي ساهر لها، مساء ليلة أمس، الثلاثاء 13 أغسطس، في العاصمة الإنجليزية لندن، ضمن سلسلة حفلات صيف لندن التي تنظمها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.





وأطلت أصالة نصري على جمهورها بفستان أزرق طويل، وذهبت إلى مقر الحفل، في الموعد المحدد لها، حيث كان في استقبالها سالم الهندي رئيس شركة روتانا، الذي اصطحبها إلى مقر الحفل.





وقدمت أصالة نصري الجزء الثاني والأخير من الحفل، بعدما قدم الفنان ماجد المهندس الجزء الأول منه، وألهبت حماس جمهورها بباقة متنوعة من أغانيها المختلفة، والمواويل، من بينها: "قانون كيفك، عايز الحق، بنت أكابر، وغيرها".





وكانت روتانا، قد طرحت أغنية جديدة من ألبوم الفنانة أصالة نصري الجديد، وتحمل اسم «مبقاش سر»، وذلك عبر تطبيق ديزر للموسيقى، لتكون ثاني أغاني ألبوم «في قربك»، بعد طرح أغنية «نكتة بايخة» قبل أيام.





كما نشرت روتانا، صورة بوستر ألبوم الفنانة السورية أصالة نصري الجديد، والذي يحمل اسم «في قربك»، معلنة اقتراب موعد طرح الألبوم عبر تطبيق ديزر للموسيقى، بعد فترة من انتظاره.















