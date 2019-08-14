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فن

كليب حب حب لـ سامو زين يصل لـ 2.27 مليون مشاهدة.. فيديو

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 06:28 ص
سامو زين
سامو زين
سعيد فراج
حقق كليب «حب حب» للفنان السوري سامو زين، 2 مليون و276 ألف مشاهدة، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب «حب حب» يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، وهو من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.

وحققت أغنية حب حب، المركز الأول على تطبيق أنغامي هذا العام.

وتقول كلمات أغنية حب حب: اسمي تغير لأجل عيونك، اسمي صاير مجنونك، ما أتنفس من دونك يا انفاسي، وبكلبي تغير صوت الگلب، والطب طب صارت حب حب، اي عادي لا تستغرب.

يذكر أن آخر أعمال سامو زين، كانت أغنية "الإسطوانة المشروخة" وهي من كلمات: أحمد علي موسى، وألحان: مدين، وتوزيع: طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير "لو عمري يرجع".

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