ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التدخل السريع ينقذ مسنًا بلا مأوى .. صور

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:50 م
التدخل السريع ينقذ
التدخل السريع ينقذ مسنًا بلا مأوى
كتب محمد عبد المنعم
صرح محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي بأن الفريق قد استجاب لبلاغ ورد إليهم من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخاصة بوجود أحد الأشخاص من كبار السن بلا مأوى في أول نفق شيراتون بمحافظة الجيزة وقد توجه أعضاء الفريق على الفور الى مكان تواجده وبالفعل تم العثور عليه.

وعقب التواصل مع الحالة تبين انه يبلغ من العمر 70 عامًا وليس لديه أي أوراق تثبت شخصيته.

وقد استطاع أعضاء الفريق إقناعه بالانتقال الى احدى دور الرعاية الاجتماعية ليتلقى كافة أوجه الرعاية اللازمة له وقد تم بالفعل نقله الى دار الفريد لرعاية المشردين بفيصل.

ويعد فريق التدخل السريع أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين وقد نجح الفريق في اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التي تشرف على إدارة دور الرعاية بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء.

كما ساهم في توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة بالإضافة الى تعامل الفريق مع حالات المشردين ونقلهم وايداعهم دور الرعاية الاجتماعية .

هذا ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو من خلال الشكاوي المباشرة من المواطنين على التليفون الخاص بالفريق (01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
التدخل السريع ينقذ مسنًا بلا مأوى .. صور
التدخل السريع ينقذ مسنًا بلا مأوى .. صور
التدخل السريع ينقذ مسنًا بلا مأوى .. صور
التدخل السريع ينقذ مسنًا بلا مأوى .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التدخل السريع بالغربية ينقذ عجوزا تعاني من الزهايمر

تاجر فاكهة أعلن إفلاسه .. فريق التدخل السريع ينقذ مسنا مريضا بالغربية

معاش لوالدته المريضة.. التدخل السريع ينقذ مشردا من ذوي الإعاقة من الشارع بالدقهلية

التدخل السريع بالغربية ينقذ طفلين من حياة الشارع

التدخل السريع ينقذ مشردًا بعد خمس سنوات قضاها في الشارع.. صور

ترشيحاتنا

شاهد .. مايا نصرى تخفى وجوه ابنائها

موعد مباراة محمد صلاح مع ليفربول أمام تشيلسي بالسوبر الاوروبي والقنوات الناقلة

وأخيرا.. ميزة واتساب التى طال انتظارها

3 شروط للالتحاق بالنقابة.. تفاصيل قانون المحاماة بعد التصديق عليه

طواف الوداع .. 3 أشخاص يسقط من عليهم .. ويجب مغادرة مكة بعد أدائه

خلفان: أنا على علم بمكان زعيم ميليشيا الحوثي في اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكيم يحيي حفلا بالساحل الشمالى.. صور

ببطن مكشوفة وشال متطاير.. نيللى كريم تبرز أنوثتها

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد