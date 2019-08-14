الإسماعيلي يتدرب على فترتين يوميا بمعسكر أكتوبر.. لهذا السبب

بدأ اليوم الأربعاء معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بأحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر، وذلك من أجل الإستعداد بقوة لمنافسات الموسم الجديد سواء بطولة الدوري المصري الممتاز أو البطولة العربية.



ويبدأ معسكر الدراويش اليوم، ويستمر حتي 24 أغسطس الجارى، حيث سيتدرب الفريق علي فترتين يوميا الساعة السابعة والنصف صباحا والرابعة والنصف مساءا.



وسيخوض الفريق تدريباته اليوم في الساعة الخامسة مساء وسيكون عبارة عن تدريب خفيف وفك للعضلات.