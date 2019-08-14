لوعاوز تكون مدرب للإدارة المحلية .. تعرف على دورات tot وكيفية التقديم إليها

يقدم مركز تدريب الإدارة المحلية بسقارة العديد من الدورات لثقل مهارات العاملين بالإدارة المحلية، على اختلاف مستوى درجاتهم التدريبية بدءا من المحافظين ونوابهم إلى موظفى المحليات.



ومن ضمن الدورات التى يقدمها المركز للمتدربين دورة "tot" والتى تختص بإعداد المتدربين ليكونوا مدربين.



وكشف المهندس صلاح شحاته، عن طبيعة هذه الدورات وأهميتها، حيث أن الدورة تستمر 3 أسابيع متتالية وتم تنفيذها 5 مرات حتى الآن بإجمالي 220 متدربا.



وأوضح في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدورة تؤهل المتدرب ليكون مدربا وتصقل مهاراته في إعداد الحقيبة التدريبية وأدلة التدريب المختلفة وتنمي مهارات العرض والتقديم والتفاعل مع المتدربين، مشيرا إلي أنه في نهاية كل دورة يقدم كل 5 متدربين مشروع تخرج ويتم مناقشته وتقييمه.



وعن من يستطيع الحصول على الدورة قال: "إنها متاحة لكل فئات العاملين بالإدارة المحلية الأقل من 48 سنة ولها اختبارات تحديد مستوي، والاختبارات وتتناول الاختبارات قياس مستوي المرشح في اللغة الانجليزية والمعلومات العامة والذكاء والحاسب الآلي والسلوكيات ويعقب الاختبار مقابلة شخصية للمرشح مع لجنة ثلاثية مكونة من خبراء تدريب وقيادات مركز سقارة.



وأشار إلى أن الدورة الواحدة يتم تدريب فيها بين 40 و 50 شخصا في السنوات السابقة، بينما زاد العدد هذا العام إلى 70 شخصا لشدة الطلب عليها، موضحا أنه سيتم التقديم لهذه الدورات السبت المقبل لاختيار المتقدمين وبدء الدورات لهم.



يذكر أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة يبدأ إجراء الاختبارات الاستباقية لبعض الدورات التي تتضمنها الخطة التدريبية للمركز للعام التدريبي 2019/2020 وذلك عقب الانتهاء من أجازة عيد الاضحي.



ويتم تنفيذ الاختبارات علي مدار أسبوعين اعتبارًا من يوم السبت المقبل حتي يوم الخميس الموافق 29 أغسطس القادم وتتضمن عدد 7 اختبارات لتحديد مستوي المرشحين من المحافظات للدورات التدريبية بإجمالي 2160 متدربا من العاملين في المحليات علي مستوي جميع المحافظات حيث تم تحديد يومين اختبار لكل دورة تدريبية لإفساح المجال لاختبار أكبر عدد ممكن من مرشحي المحافظات.



ويستهدف العام التدريبي الحالي، زيادة عدد الدورات التدريبية عن العام التدريبي السابق والذي تم خلاله تنفيذ 140 دورة تدريبية استفاد منها حوالي 5 آلاف متدرب، كما سيتم زيادة الجانب العملي في التدريب من خلال التنسيق مع المدربين باستخدام نماذج تطبيقية يتم توزيعها علي المتدربين خلال الدورات.