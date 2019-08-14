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محافظات

إزالة التعديات على 2500 متر أراض زراعية بالشرقية في حضور المحافظ

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:08 م
صدى البلد
قال المهندس محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى إن المعدات الثقيلة أزالت التعدي على مساحة 850 متراً أرضي زراعية بجمعية شيبة بمركز الزقازيق وبالتعاون مع مديرية الزراعة وأجهزة الشرطة والحكم المحلي وفي حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والذي شهد أمس أيضا إزالة التعدي على مساحة 8 قراريط بجمعية برم كيل بمركز ديرب نجم . 

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى ان تعليمات د. عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كانت مشددة لمنع البناء على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك المبارك وإزالة التعديات فى المهد حفاظا على الرقعة الزراعية .
إزالة التعديات على 2500 متر أراض زراعية بالشرقية في حضور المحافظ
إزالة التعديات على 2500 متر أراض زراعية بالشرقية في حضور المحافظ
إزالة التعديات على 2500 متر أراض زراعية بالشرقية في حضور المحافظ
إزالة التعديات على 2500 متر أراض زراعية بالشرقية في حضور المحافظ
إزالة التعديات على 2500 متر أراض زراعية بالشرقية في حضور المحافظ
إزالة التعديات على 2500 متر أراض زراعية بالشرقية في حضور المحافظ
إزالة التعديات على 2500 متر أراض زراعية بالشرقية في حضور المحافظ

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