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مأوى للكلاب الضالة.. الإهمال يضرب حدائق طور سيناء

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:37 ص
حدائق عامة مهملة
حدائق عامة مهملة
ايمن محمد
أهملت الحدائق العامة بطور سيناء وتحولت لغابات من الأشواك وكثير منها تحول لمقاهٍ وكافتيريات تقدم الشيشة للزبائن وتلوث البيئة ومن بينها حدائق الزهور المنشية القديمة و٢٥ يناير والشهداء. 

ورصدت كاميرا موقع "صدى البلد صور الإهمال الذى ضرب الحدائق وتحولت لغابات من الأشواك ومأوى للكلاب الضالة والحشرات وخاصة حديقتى الشهداء والزهور التي أهملت واهدرت بهما حديقة ومكتبة الطفل.

يقول حسين محمود من سكان طور سيناء "كان أولى لمجلس مدينة طور سيناء قبل هدم أسوار حدائق المنازل بحى الـ١٠٢ و٦٠ وحدة ومحمود جمعة قبل عيد الاضحى المبارك أن يعد الحدائق العامة لاستقبال المواطنين فى العيد حفاظا على المال العام والتجميل مدينتا الجميلة التي أصبحت بها الحدائق العامة مرتع للكلاب الضالة الحشرات هجرها المواطنين". 

وشكى فتحى رمضان من سكان حى الزهور، من الإهمال الذي أصاب حديقة الزهور وأصبحت لا ينتفع بها أحد ولا تجد رعاية واشراف من مجلس المدينة وخربت حديقة الطفل وكسرت الالعاب بها واهدرت مياه الشرب بها ثم نمت الحشائش والأشواك.

ودعا عدد من سكان طور سيناء إلى  منح الحدائق العامة للشباب لإدارتها والانتفاع بها.
مأوى للكلاب الضالة.. الإهمال يضرب حدائق طور سيناء
مأوى للكلاب الضالة.. الإهمال يضرب حدائق طور سيناء
مأوى للكلاب الضالة.. الإهمال يضرب حدائق طور سيناء

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