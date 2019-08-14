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مرأة

لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 05:11 م
هالى بيرى
هالى بيرى
رنا عصمت
يصادف اليوم الاربعاء، الموافق 14 أغسطس عيد ميلاد النجمة الأمريكية هالى بيرى التي أكملت الـ53 عاما.

وتعد من أبرز النجمات اللاتى تمكنّ من لفت أنظار الكثيرين بفضل وجهها المشرق ورشاقتها المذهلة، حيث تتمتع بقوام ممشوق، والذي عادة ما يتسبب في صدمة للجميع عند معرفتهم عمرها الحقيقي.

وتتميز هالى بتسريحات الشعر غير التقليدية والتى تتماشى مع وجهها، فقد عرفت بأنها تفضل التنوع وعدم السير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة والأزياء، وتفضل التنوع ما بين تصميمات الفساتين المختلفة ما بين الطويل والقصير واختيار الأقمشة الفخمة.

وتعتمد الممثلة الأمريكية على اختيار إطلالتها من أشهر الماركات مثل فيرساتشي ودولشي آند جابانا، وتحاول دومًا أن ترتدي الثياب التي تجعلها أكثر ليونة.

وكشفت بيرى عن سر جمال بشرتها خلال إجرائها أحد الحوارات الصحفية، قائلة إن توهج بشرتها يأتي بسبب وضع فيتامين C كل صباح على وجهها كله، والذي يحتوي على الكولاجين المهم لعلاج البشرة وإعادة تجديد خلاياها.

وأكدت أنها تتبع حمية الكيتو التي تناسب حالتها الصحية وتواظب عليها، بالإضافة إلى اتباعها حمية الصوم المتقطع في نفس الوقت، إذ تتناول وجبتين فقط في اليوم، في فترة إتاحة الأكل، مع تناول مشروبها الأخضر الصحي، وهو ما يمنحها قواما رشيقا ومتناسقا.
لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد
لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد
لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد
لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد
لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد
لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد
لا تصدق عمرها ووزنها ..هالى بيرى وسر رشاقتها وأجمل فساتينها..شاهد

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