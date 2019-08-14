لخلافات الجيرة.. إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بـ "كمنوسة"

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على مشاجرة دامية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بعزبة "كمنوسة" بمركز قطور.



تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور مركز قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بحدوث مشاجرة حامية بالأسلحة البيضاء بدائرة المركز.



وانتقلت قوات الشرطة، وتم الدفع بخدمات امنية وقوات من الأمن المركزي والمدرعات لاحتواء المشاجرة، والتي أسفرت عن سقوط 7 مصابين بكدمات وسحجات.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.