قسد تطالب بتأمين نهري دجلة والفرات تحسبا لأي هجوم تركي

قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اليوم الأربعاء، إن ما يسمى بـ "المنطقة الآمنة" شمال سوريا، يجب أن تشمل كل منطقة ما بين نهري دجلة والفرات، تحسبا من أي هجوم تركي محتمل.



وأضاف القائد العام لـ "قسد"، أن "تركيا تجري مباحثات غير مباشرة وأن المباحثات في هذا الصدد لم تعط نتيجة بعد" ونحن مستمرون في المباحثات للوصول إلى صيغة".



وأشار عبدي إلى أن المنطقة الآمنة، وفق التصور التركي، ستمتد ما بين منطقتي كري سبي/تل أبيض وسري كانية، لكن قوات سوريا الديمقراطية طالبت الأطراف بأن تشمل كل المنطقة ما بين نهري دجلة والفرات".



يأتي ذلك، بعد إعلان وزارة الدفاع التركية اليوم، بدء تحليق طائرات بدون طيار شمالي سوريا في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة" في ضوء التفاهم مع واشنطن.



وبدأ الوفد الأمريكي إنشاء البنية التحتية لمركز العمليات المشترك الخاص بإدارة "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا، في ولاية أورفا شمال شرقي تركيا.