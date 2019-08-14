البابا تواضروس: المجمع المقدس لم يناقش فكرة توحيد الأعياد

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن كل الكنائس المسيحية حول العالم تريد الوحدة، مشيرا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليست وحدها التي تريد الوحدة.



وأوضح البابا تواضروس الثاني، أن الوحدة بين الكنائس قائمة على وحدة الإيمان، مشيرا إلى أنه حتى الآن مازالت المناقشات قائمة ولم تنته إلى قرار بعد.



ولم يستبعد البابا تواضروس سيامة أسقف للبحث العلمي، خلفا للأنبا غرغريوس، شرط أن يكون على نفس مستوى أسقف التعليم السابق، نافيا أن يكون المجمع المقدس ناقش فكرة توحيد الأعياد، مؤكدا أن جميعها مناقشات فردية.



وأشار إلى أن الكنيسة أرجات تجليس الأنبا مكاريوس، لحين التوصل إلى الشكل الأمثل للخدمة في إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، مؤكدا أن كل ما يتخذ من قرارات ليس من الصالح الإعلان عنه، مشيرا إلى أن أساقفة وكهنة الكنيسة يخدمون بضمير صالح.



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ألقى العظة الأسبوعية من الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وحرص البابا تواضروس الثاني على تكريم المتفوقين من أبناء الكنيسة القبطية الارثوذكسية في الثانوية العامة والفنية، والجامعات.



وتحدث البابا تواضروس خلال كلمته عن العذراء مريم، كمنوذج خدمة ناجح، بمناسبة انتصاف مدة صوم السيدة العذراء مريم، الذي بدأ في السابع من أغسطس الجاري.