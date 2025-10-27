وزير الشباب يوجه بإطلاق يوم الكيانات والقوى الشبابية في سيناء

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الكيانات الشبابية وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيانات الشبابية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد خلال المرحلة المقبلة، واستعراض خطة عمل الاتحاد التي تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في مختلف الأنشطة التنموية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيراً بالكيانات الشبابية كونها شريكاً أساسياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع قاعدة التعاون مع مختلف الكيانات لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب في تنفيذ المبادرات التنموية والمجتمعية.

وقال وزير الشباب والرياضة: "نحرص على أن تكون الكيانات الشبابية جزءًا فاعلاً من منظومة العمل الوطني، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية في تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في صنع القرار وتنفيذ المشروعات التنموية في جميع المحافظات".

وأضاف الدكتور أشرف صبحي: "إطلاق يوم الكيانات والقوى الشبابية في شمال وجنوب سيناء يأتي انطلاقاً من إيماننا بأهمية دمج الشباب في جهود التنمية بالمناطق الحدودية، وتعزيز روح الانتماء والمشاركة المجتمعية لديهم".
 

