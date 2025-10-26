لجنة تكنوقراط.. إجراء جديد من وزارة الرياضة تجاه أزمة النادي الإسماعيلي

أكد المستشار القانوني نهاد حجاج أن لجنة تكنوقراط سوف تدير شؤون النادي الإسماعيلي بعد إحالة مجلس إدارة قلعة الدراويش للنيابة العامة بقرار من وزارة الشباب والرياضة.

كانت وزارة الشباب والرياضة أحالت مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إلي النيابة العامة بداعي وجود مخالفات مالية.

قال المستشار نهاد حجاج عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:



بشأن قرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بشأن النادى الإسماعيلي الصادر بتاريخ ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٥ والذي تضمن الأتي:

١- إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها من خلال أعمال الفحص والتفتيش المالي والإداري على شئون النادي.

٢- تتولى مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية تسيير أعمال النادي الإسماعيلي لحين تشكيل اللجنة.

٣- تعيين لجنة لإدارة شئون النادي الإسماعيلي إلى حين أقرب جمعية عمومية.

تابع: ووفقاً لهذا القرار فأنه يحق لوزير الشباب والرياضة (طالما تم وقف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته للنيابة العامة) أن يعين لجنة من أعضاء الجمعية العمومية أو من ذوي الخبرة اعمالاً لاحكام المادة ٩٨ من اللائحة المالية للهيئات الرياضة رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١ والمعدلة بالقرار رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٢٥ والتي نصت علي:



(مع مراعاة أحكام لوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية في حال إيقاف أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية وفقًا لنص المادة (۹۷) من هذه اللائحة، تشكل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير شئونها من بين أعضاء جمعيتها العمومية أو من ذوى الخبرة بقرار من الوزير المختص، لحين زوال أسباب الإيقاف أو انتهاء مدة مجلس الإدارة)

واختتم المستشار نهاد حجاج حديثه قائلا: من المتوقع ان تكون اغلبية - تشكيل - اللجنة من ذوي الخبرة ومن خارج اعضاء الجمعية العمومية (لجنة تكنوقراط) لديها من الكفاءه والتخصص لادارة شئون النادي مع توفير الدعم والمساهمات المالية اللازمة لانهاء المنازعات الدولية والمحلية للنادي في اقرب وقت ممكن .