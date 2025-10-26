وزير الرياضة يكشف تفاصيل خطط الاتحاد لخلق وتطوير المواهب والكوادر على مستوى اللاعبين والمدربين والحكام

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن عقدت اجتماعًا، أمس السبت، مع المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمقر الاتحاد بحضور مصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، ومحسن صالح وحلمي طولان عضوي اللجنة الفنية بالاتحاد لمناقشة ودعم خطط وبرامج الاتحاد لخلق وتطوير المواهب والكوادر علي مستوي اللاعبين والمدربين والحكام.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم السبت، أن كرة القدم تمثل أهمية خاصة ضمن أولويات الوزارة، مشيرًا إلى استمرار الدعم اللوجستي والفني للاتحاد، وتعاون الجانبين في مشروعات الوزارة المختلفة مثل دوري مراكز الشباب ودوري المدارس.

وتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن اللقاء تناول مناقشة خطط وبرامج التطوير الفني داخل الاتحاد، وآليات اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وفق معايير واضحة.