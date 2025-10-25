زينب فهيم: كلمة الرئيس السيسي باحتفالية وطن السلام جسدت ضمير الأمة

أكدت الدكتورة زينب فهيم عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية "وطن السلام" جاءت معبّرة عن ضمير الدولة المصرية ومجسدة لجوهر النهج المصري القائم على الإيمان بالسلام كخيار استراتيجي وركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.

واضافت النائبة زينب فهيم أن الرئيس السيسي وجّه رسالة قوية من خلال توقيعه على "رسالة سلام من مصر إلى العالم" تؤكد أن مصر كانت وما زالت أرض السلام ومنارة الاستقرار في المنطقة مشيرة إلى أن كلمته حملت مضامين إنسانية عميقة مشيرة أن الرسالة التي بعثها الرئيس من قلب العاصمة الإدارية الجديدة، عكست إصرار الدولة المصرية على ترسيخ قيم السلام وصون الأمن الإقليمي والدفاع عن العدالة الإنسانية، في وقت يشهد فيه العالم العديد من الأزمات والنزاعات.

كما أشارت الدكتورة زينب فهيم إلى أن إشادة الرئيس بجهود وقف الحرب في غزة تعبّر عن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، موضحة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي أدت دورا محوريا في التهدئة ووقف نزيف الدم الفلسطيني ودعمت بكل قوتها الجهود الدبلوماسية والإنسانية لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس على أن النصر لا يأتي بالقوة وحدها، بل بإرادة الشعب وإيمانه بعدالة قضيته يحمل رسالة عميقة المعنى تُعيد إلى الأذهان روح أكتوبر الخالدة، وتؤكد أن القيادة السياسية تُؤمن بالشعب المصري كقوة حقيقية قادرة على مواجهة التحديات وبناء المستقبل.