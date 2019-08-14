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الخارجية اليمني تشترط انسحاب مسلحي (الانتقالي) من المواقع المحتلة قبل الحوار

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 10:58 م
محمد الحضرمي
محمد الحضرمي
أ ش أ
جدد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي ترحيب الحكومة اليمنية بدعوة المملكة العربية السعودية لعقد اجتماع تستضيفه للوقوف أمام ما ترتب عليه التمرد الانقلابي للمجلس الانتقالي على مؤسسات الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد الحضرمي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أنه من الضروري أولا أن يتم الالتزام بما ورد في بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن الصادر بتاريخ 10 أغسطس 2019 والذي طالب بضرورة انسحاب المجاميع المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي من المواقع التي استولوا عليها خلال الأيام الماضية.

كما أكد ضرورة أن يتم تسليم السلاح الذي تم أخذه نتيجة لهذا التمرد الانقلابي وضرورة عودة قوات الحكومة الشرعية لتلك المواقع.

وقال المسئول اليمني إنه "يتوجب أيضا إيقاف كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية في كافة مناطق سيطرتهم بما فيها محافظتي عدن ولحج".

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