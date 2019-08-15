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حوادث

لو عربيتك عطلت في أي وقت اتصل على أرقام الإغاثة المرورية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 02:01 ص
الإغاثة المرورية
الإغاثة المرورية
أحمد مهدي
نشرت الإدارة العامة للمرور، وحدات مرورية، وحملات رادارات ثابتة ومتحركة على الطرق والمحاور الرئيسية، في إطار تعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالاستعداد التام لمواجهة الطوارئ وحل المشكلات المتعلقة بقضايا المرور على الطرق والمحاور الرئيسية.

ونشرت الإدارة سيارات الإغاثة المرورية على الطرق، وكثفت التواجد المروري الفعّال لأي طارئ، والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.

ودعت الإدارة، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريعة. 

وناشدت قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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لو عربيتك عطلت في أي وقت اتصل على أرقام الإغاثة المرورية

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