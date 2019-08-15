لو عربيتك عطلت في أي وقت اتصل على أرقام الإغاثة المرورية

نشرت الإدارة العامة للمرور، وحدات مرورية، وحملات رادارات ثابتة ومتحركة على الطرق والمحاور الرئيسية، في إطار تعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالاستعداد التام لمواجهة الطوارئ وحل المشكلات المتعلقة بقضايا المرور على الطرق والمحاور الرئيسية.





ونشرت الإدارة سيارات الإغاثة المرورية على الطرق، وكثفت التواجد المروري الفعّال لأي طارئ، والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.





ودعت الإدارة، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريعة.



